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Жители выберут название для зоны отдыха на улице Линейной в Тюмени

Общество, 14:52 05 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Название новому общественному пространству, благоустройство которого завершилось в Восточном округе, дадут сами жители. Такое поручение дал глава Тюмени Руслан Кухарук во время рабочей поездки 5 августа.

Подрядчик завершил благоустройство новой озелененной зоны по адресу ул. Линейная, 15-17. Здесь появилась детская площадка, качели и декоративные арки. Общая площадь обновленной территории составляет более 3 тыс. кв метров.

Также на месте бывшего пустыря разбиты несколько декоративных лужаек, высажено более 50 деревьев и 250 кустарников. Изначально участок планировался под строительство проезда, но по инициативе местных жителей здесь появилась зона отдыха для людей разных возрастов.

Отметим, что работы по благоустройству территории были выполнены в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы".

Глава Тюмени отметил, что обновленная территория нуждается в собственном названии. "Тогда уже можно будет говорить о какой-то идентике этого пространства, а от нее мы сможем отталкиваться, обдумывая его наполнение, например, в преддверии каких-либо праздников", - считает Руслан Кухарук.

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Он добавил, что сбор предложений тюменцев по будущему названию может быть запущен в ближайшее время на городском портале "Я решаю!".

Николай Ступников

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# благоустройство , Руслан Кухарук

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