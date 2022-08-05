Удвоить рекламный бюджет могут в соцсетях предприниматели Тюменской области до 31 августа

| Фото: vk.com/solyanka_market | Фото: vk.com/solyanka_market

Далее в сюжете Первую партию молодняка завезут на племенной репродуктор индейки в Тюменской области в ноябре 2022 года

Удвоить рекламный бюджет на продвижение продукции в соцсетях могут предприниматели Тюменской области до 31 августа. Совместную акцию проводят Центр "Мой бизнес" и ВКонтакте. Участникам доступны номиналы на 3 или 5 тыс. рублей. Такую же сумму на продвижение они должны внести и самостоятельно.

"Платить за переходы или показы — решать вам, а умный алгоритм ВКонтакте сам подберет для вас оптимальную стоимость контракта с будущим клиентом", - говорится в сообщении Центра "Мой бизнес" Тюменской области.

Чтобы удвоить бюджет в рекламном кабинете, нужно подать заявку здесь.

Вопросы можно задать Маргарите, главному специалисту Центра "Мой бизнес" по телефону: +7-922-477-68-98.