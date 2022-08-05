В Тюменской области интенсивность движения транспорта фиксируется камерами видеонаблюдения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фиксировать интенсивность движения транспорта и пешеходов с помощью фото и видеофиксации, а также на цифровые камеры начали в Тюменской области в рамках пилотного проекта в 2022 году.

Это помогает выявить места, где нужно перенастроить время светофоров или ремонтировать дороги. Об этом сообщил директор областного департамента информатизации Станислав Логинов на пресс-конференции "Система видеонаблюдения в Тюменской области" в пресс-центре "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 5 августа.

"Так как у нас еще реализуется "Интеллектуально-транспортная система", то в комплексе оба проекта позволяют нам контролировать и донастраивать процессы, которые уже внедрены. И это касается не только безопасности", - отметил Станислав Логинов.

Еще один пилотный проект, который запустят в этом году, это выявление аварий на перекрестках по камерам с искусственным интеллектом. При внештатных ситуациях на дороге они будут отправлять сигнал экстренным и дорожным службам города.

Кроме этого, в жилых комплексах в 2022 году начали установку интеллектуальных видеодомофонов.

"Они также подключены к нашей единой системе и в режиме реального времени могут показывать по биометрии входящих людей. Угол обзора позволяет посмотреть, что происходит во дворе. Все каналы связи обязательно шифруются и передаются в центр хранения данных. У посторонних лиц доступа к данным нет", - подчеркнул директор областного департамента информатизации.

Напомним, что тюменскую технологию видеонаблюдения применяют в других регионах России.

Виктория Макарова