В Тюменскую область приедут казаки из девяти регионов России на Дни памяти атамана Ермака

| Фото: Координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: Координационный совет национальных объединений Тюменской области

Далее в сюжете Тюмень попала в число самых востребованных туристических авиамаршрутов

Дни памяти атамана Ермака пройдут в Тюменской области в Вагайском районе в деревне Старый Погост 6-7 августа. Среди участников - казаки Сибирского казачьего войска из девяти регионов России, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ежегодные мероприятия посвящены историческим вехам Сибирского похода казачьего отряда Ермака.

В программе дней памяти: совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества;

интерактивная выставка казачьих куреней – площадка "Казачье подворье"; выступление творческих коллективов; соревнования по рубке шашкой, фланкировке, метанию ножей – спортивная площадка "Казачья удаль”; турнир по киле - "русскому регби"; казачьи вечерки; церемония приведения к присяге молодых казаков;

крестный ход от походного казачьего лагеря к холму Ермака.

Начало - в 8 часов 30 минут у холма Ермака.