В Тюменскую область приедут казаки из девяти регионов России на Дни памяти атамана Ермака
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Дни памяти атамана Ермака пройдут в Тюменской области в Вагайском районе в деревне Старый Погост 6-7 августа. Среди участников - казаки Сибирского казачьего войска из девяти регионов России, сообщает информационный центр регионального правительства.
Ежегодные мероприятия посвящены историческим вехам Сибирского похода казачьего отряда Ермака.
В программе дней памяти: совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества;
интерактивная выставка казачьих куреней – площадка "Казачье подворье"; выступление творческих коллективов; соревнования по рубке шашкой, фланкировке, метанию ножей – спортивная площадка "Казачья удаль”; турнир по киле - "русскому регби"; казачьи вечерки; церемония приведения к присяге молодых казаков;
крестный ход от походного казачьего лагеря к холму Ермака.
Начало - в 8 часов 30 минут у холма Ермака.