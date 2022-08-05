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В Тюменскую область приедут казаки из девяти регионов России на Дни памяти атамана Ермака

Общество, 16:56 05 августа 2022

Координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: Координационный совет национальных объединений Тюменской области

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Дни памяти атамана Ермака пройдут в Тюменской области в Вагайском районе в деревне Старый Погост 6-7 августа. Среди участников - казаки Сибирского казачьего войска из девяти регионов России, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ежегодные мероприятия посвящены историческим вехам Сибирского похода казачьего отряда Ермака.

В программе дней памяти: совет атаманов Сибирского войскового казачьего общества;

интерактивная выставка казачьих куреней – площадка "Казачье подворье"; выступление творческих коллективов; соревнования по рубке шашкой, фланкировке, метанию ножей – спортивная площадка "Казачья удаль”; турнир по киле - "русскому регби"; казачьи вечерки; церемония приведения к присяге молодых казаков;

крестный ход от походного казачьего лагеря к холму Ермака.

Начало - в 8 часов 30 минут у холма Ермака.

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# Ермак , казачество

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