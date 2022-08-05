Тюмень попала в число самых востребованных туристических авиамаршрутов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Тюмень попали в число самых востребованных маршрутов у самостоятельных туристов в августе 2022 года.

Наиболее популярным направлением из Москвы оказались Сочи. Такие билеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Туту.ру, приобрели 11% туристов. Средний чек — 8,8 тыс. рублей. 4% пользователей оплатили перелет между двумя столицами и отдали за это в среднем 3,3 тыс. рублей.

Визит из Москвы в Калининград наметили 3,6% путешественников, потративших на это в среднем 6,3 тыс. рублей. В число самых востребованных попали маршруты из двух столиц в Минеральные Воды, Екатеринбург и Тюмень.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом на август пользуются страны ближнего зарубежья: Киргизия, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и Белоруссия. Также в десятку самых популярных входят Турция, Грузия и Израиль.