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На месте невостребованной парковки на ул. Энергостроителей в Тюмени появится спортплощадка

Общество, 18:03 05 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивная площадка появится на месте невостребованной в настоящее время автомобильной парковки ул. Энергостроителей, 9 в Тюмени. С проектом будущего объекта глава города Руслан Кухарук ознакомился 5 августа в ходе объезда объектов благоустройства Восточного округа.

Руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль рассказал главе Тюмени, что существующее асфальтовое покрытие площадки находится в удовлетворительном состоянии, а также отсутствуют проблемы с водоотведением, но по периметру отсутствует наружное освещение.

"Поступило предложение разместить здесь беговую дорожку, зону воркаута, хоккейный корт и другие объекты, - говорит Евгений Триль. - Интересен этот объект тем, что будет размещен на уже существующем покрытии, кроме того, по запросу жителей проведем благоустройство и озеленение".

Добавим, что будущая площадка граничит со строящимися пятиэтажным многоуровневым паркингом с одной, и с православным храмом - с другой стороны. Руслан Кухарук дал поручение увязать такие разные по своему назначению объекты в единую логистическую и тропиночную сеть с оборудованным освещением.

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Николай Ступников

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# благоустройство дворов , парк , Руслан Кухарук , спортивная площадка

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