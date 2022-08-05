Кубок Тюменской области по пляжному волейболу соберет 86 дуэтов на базе отдыха "Боровое"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

86 дуэтов примут участие в традиционном Кубке Тюменской области по пляжному волейболу, который пройдет на базе отдыха "Боровое" 6 и 7 августа. В рамках события пройдет пятый этап Уральской лиги, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

57 дуэтов — мужские, еще 29 — женские. Помимо тюменцев в турнире сыграют "пляжники" из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Перми, Уфы, Челябинска, Сургута, Кирова, Миасса, Лесного, Первоуральска, Нижнего Тагила, Арамиля, Покачей, Озерска, Ялуторовска и Аромашево.

В 2022 году вновь будет побит рекорд по количеству участников турнира, убеждены организаторы. Как отметил исполнительный директор федерации волейбола Тюменской области Дмитрий Борисенков, в Тюмень любят приезжать волейболисты из других городов. "Безусловно, это связано и с тем, что на базе отдыха "Боровое" созданы отличные условия для соревнований. Гостям всегда все нравится. В этом году планируем играть сразу на девяти площадках. Конкуренция очень серьёзная, так что будет интересно", — сказал Дмитрий Борисенков.