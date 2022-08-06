Всероссийский фестиваль СВОЁ дает возможность тюменским фермерам продвинуть собственный бренд

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Всероссийский фестиваль СВОЁ дает возможность наладить долгосрочное партнерское сотрудничество между потребителем и производителем. Для тюменских сельхозтоваропроизводителей - это еще один способ заявить о себе, продвинуть собственный бренд, увеличить доходы.

Об этом по итогам обхода по торговым рядам фествиаля на площади 400-летия Тюмени рассказал заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Продвижение продукции малых форм хозяйствования - одна из непростых и важных задач правительства Тюменской области. Прийти на прилавок магазина фермерам иногда непросто. Площадка фестиваля СВОЁ позволяет им рассказать о своей продукции, презентовать ее, дать попробовать, обменяться контактами", - говорит он.

Сам Владимир Чейметов ушел с фестиваля с приподнятым настроением от увиденного и большим числом пакетов. "Сложно удержаться, когда так аппетитно фермеры рассказывают о конине, мёде, другом. Настроение прекрасное", - подчеркнул замгубернатора.

Важное отличие всероссийского фермерского фестиваля от традиционных ярмарок, которые преимущественно проходят в областной столице весной и осенью, - это наличие интерактивов, возможности продегустировать продукцию, услышать выступление вокалистов и ансамблей. С 10 часов - начала работы торговых павильонов - сотни тюменцев устремились за покупками.

Свою продукцию - мясо, молоко, рыбу, сладости, мед, всевозможные ручные изделия - представили фермеры и ремесленники из Тюменской области, Югры, Башкирии, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Ижевска и Москвы. Из 100 павильонов - 90% - представители Тюменской области.

Напомним, Всероссийский фестиваль фермерской еды "СВОЁ" впервые проходит в Тюмени 6 и 7 августа.

Организаторы фестиваля - Россельхозбанк - при поддержке региональных правительств, Министерства сельского хозяйства РФ с 2017 года предоставили условия для тысячи фермерских хозяйств, реализовавших более 150 тонн продукции.

Тюменская область стала одним из пяти регионов, где пройдет фестиваль СВОЁ в 2022 году. Он уже прошел в Перми, а после Тюмени состоится в Кемерово, Ижевске и Магасе.

Анжела Лебедева