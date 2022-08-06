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Всероссийский фестиваль СВОЁ дает возможность тюменским фермерам продвинуть собственный бренд

Экономика, 15:05 06 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Всероссийский фестиваль СВОЁ дает возможность наладить долгосрочное партнерское сотрудничество между потребителем и производителем. Для тюменских сельхозтоваропроизводителей - это еще один способ заявить о себе, продвинуть собственный бренд, увеличить доходы.

Об этом по итогам обхода по торговым рядам фествиаля на площади 400-летия Тюмени рассказал заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Продвижение продукции малых форм хозяйствования - одна из непростых и важных задач правительства Тюменской области. Прийти на прилавок магазина фермерам иногда непросто. Площадка фестиваля СВОЁ позволяет им рассказать о своей продукции, презентовать ее, дать попробовать, обменяться контактами", - говорит он.

Сам Владимир Чейметов ушел с фестиваля с приподнятым настроением от увиденного и большим числом пакетов. "Сложно удержаться, когда так аппетитно фермеры рассказывают о конине, мёде, другом. Настроение прекрасное", - подчеркнул замгубернатора.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Важное отличие всероссийского фермерского фестиваля от традиционных ярмарок, которые преимущественно проходят в областной столице весной и осенью, - это наличие интерактивов, возможности продегустировать продукцию, услышать выступление вокалистов и ансамблей. С 10 часов - начала работы торговых павильонов - сотни тюменцев устремились за покупками.

Свою продукцию - мясо, молоко, рыбу, сладости, мед, всевозможные ручные изделия - представили фермеры и ремесленники из Тюменской области, Югры, Башкирии, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Ижевска и Москвы. Из 100 павильонов - 90% - представители Тюменской области.

Напомним, Всероссийский фестиваль фермерской еды "СВОЁ" впервые проходит в Тюмени 6 и 7 августа.

Организаторы фестиваля - Россельхозбанк - при поддержке региональных правительств, Министерства сельского хозяйства РФ с 2017 года предоставили условия для тысячи фермерских хозяйств, реализовавших более 150 тонн продукции.

Тюменская область стала одним из пяти регионов, где пройдет фестиваль СВОЁ в 2022 году. Он уже прошел в Перми, а после Тюмени состоится в Кемерово, Ижевске и Магасе.

Анжела Лебедева

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# Владимир Чейметов , Россельхозбанк , сельское хозяйство , фермеры

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