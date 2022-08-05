Тюменская компания разработала уникальную технологию продления срока службы буровой скважины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальную технологию для продления срока службы скважины разработала нефтесервисная компания "Интеллект-развитие-технологии" в Тюмени. Собственная формула герметизирующего раствора продлевает срок службы скважин, сокращает время ремонтов и затраты по трудовым ресурсам. Разработку оценили в Фонде содействиям инновация – "ИРТ" получила грант 25 млн рублей на развитие проекта.

По словам директора компании Романа Рязанова, за счет гранатовых и собственных средств - объем инвестпроекта в целом составит более 52 млн рублей - куплено новое оборудование, а раствор уже используется в полевых условиях на ямальском месторождении "Лукойл-Западная Сибирь" .

"В нашей стране до этого года соотношение отечественных и иностранных компаний, занимающихся ремонтными работами, было примерно равным. С уходом первых произошло значительное падение качества строительства скважин. Надо наращивать собственные ресурсы для этого, особенно учитывая, что те, кто по всему миру работают, перестали поставлять нам свои технологии. Для небольших российских сервисников - это увеличение рынка. Перспективнее стало направление инженерного сопровождения. Крупные компании стали к нам обращаться за услугами по сохранению качества", - рассказал он корреспонденту "Тюменской линии".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вместе с тем, Роман отметил, что рост и объем заказов увеличивается год от года. Так, если в 2021 провели 10 операций на скважинах, то в текущем - около 30. Способствует этому разработка собственных оборудования, технологий.

"Над формулой раствора с большим удельным весом и низкой реалогией мы работали полгода. Он заполняет микротрещины и создает в скважине необходимое давление. Это обеспечивает герметичность межколонного пространства, а значит продлевает срок службы скважины и качество ее строительства. Сейчас раствор используется в режиме опытно-промысловых работ. Наша цель протестировать его в полевых условиях, чтобы собрать данные для пошагового анализа", - отметил руководитель направления ремонтно-изоляционных работ "ИРТ" Рамис Сулейманов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятию уже более шести лет. Начиналось все с обучения инженерно-технического персонала крупных нефтегазовых компаний по наклонно-направленному бурению скважин, креплению обсадных колонн, применению буровых растворов, гидроразрыва пластов и супервайзинга в бурении. Потом стали развивать инженерное сопровождение. Сейчас реализуется большой проект с компанией "Газпромнефть-Заполярье" на двух перспективных месторождениях Харасевей и Бованенково.

"Как следствие инженерного сопровождения появилось направление технологий. Первое, что у нас получилось – цементирование с вращением. Потом вышли на ремонт скважин. Есть патент на разработку. Мы сами изобретаем оборудование, пишем под него программное обеспечение, тестируем собственные рецептуры в своей лаборатории. Для этого потребовалось время и испытания. Было нелегко, но сейчас у нас процент успешных работ - более 90. Работаем по контрактам с лидерами добывающей отрасли", - подчеркнул директор компании "ИРТ" Роман Рязанов.

Оксана Корнеенкова