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Тюменская компания начнет производить импортозамещающие композитные пакеры

Экономика, 17:06 01 августа 2022

заводы.рф | Фото: заводы.рф

Производство импортозамещающих композитных пакеров осваивает компания "Нефтегазовые технологии" в Тюмени. Ранее такого рода продукцию для нефтегазового комплекса в Россию поставляли иностранные компании. В санкции их стоимость значительно выросла, поставки затруднены. Выпускать новый вид оборудования тюменские инженеры намерены на своей промышленной площадке, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

По словам генерального директора научно-производственного предприятия "Нефтегазовые технологии" Владимира Битюкова, на собственной базе уже создан станок с числовым программным управлением. Центр "Мой бизнес" помогает компании в разработке программного обеспечения к нему.

"Композитный пакер – это крайне востребованный продукт в отрасли. Уверен, мы найдем своего покупателя, ведь наше изделие будет значительно дешевле при одинаковых качественных характеристиках с зарубежными аналогами. Для полноценного запуска производства потребуется время, но уже сейчас мы имеем предзаказы не только от отечественных компаний, но и от зарубежных", - рассказал руководитель предприятия.

При этом, под новый вид продукции уже подготовили производственный цех, объемы позволят создать новые рабочие места. Композитные пакера обладают экспортным потенциалом. В планах тюменской компании выход на рынки нефтегазодобывающего оборудования стран ближнего и дальнего зарубежья: Казахстан, Иран, Оман и другие.

Отметим, что компания "Нефтегазовые технологии" работает на рынке 15 лет. Специализируется на производстве оборудования для ТЭК, в частности, элементов компоновки нижней части бурильной трубы, в том числе пакеров - приспособлений для перекрытия и герметизации отдельных зон скважин.

В 2022 году предприятие получило грант от Фонда содействия и развития инновациям в размере 25 млн рублей на модернизацию производства, и в ближайшее время станет резидентом Сколково. А в 2021 году вошла в Топ-100 производителей Тюменской области.

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# импортозамещение , оборудование

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