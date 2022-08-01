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Тюменская область заняла восьмое место в медиарейтинге по импортозамещению

Общество, 14:05 10 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла восьмое место среди 20-ти регионов в медиарейтинге по импортозамещению за первое полугодие. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов в данном контексте. Об этом сообщает организатор исследования – Национальная премия "Приоритет".

"Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ", - говорится в сообщении.

Первое место по числу упоминаний темы импортозамещения- у Московской области, на второй строчке - Челябинская область, замыкает тройку лидеров – Нижний Новгород. Тюменскую область в рейтинге опередили Татарстан и Свердловская область, позади остались - Новосибирск, Крым, Тула, Тверь и другие регионы.

Информационное агентство "Тюменская линия" активно рассказывает об импортозамещении на страницах сайта и в специальном телеграм-канале. С марта 2022 года корреспонденты издания рассказали о десятках предприятий региона, которые продолжают работать, развиваться и выходят на новый уровень, несмотря на действующие антироссийские санкции.

Добавим, Национальная премия "Приоритет-2022" вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения отечественных промышленных технологий, а также информационных технологий во всех сферах производства.

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# импортозамещение

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