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395 новых камер видеонаблюдения подключили в Тюменской области

Общество, 17:41 05 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 395 новых камер расширена система городского видеонаблюдения в Тюменской области. Они будут обеспечивать контроль и безопасность в Заводоуковске, Тобольске и Тюмени.

Специалисты "Ростелекома" установили IP-видеокамеры на 146 объектах региона. Наблюдение ведется в скверах, парках, на площадях, во дворах жилых домов как в дневное, так и в ночное время суток.

Сегодня в региональную систему уже передаются данные более чем с 3 тыс. средств видеонаблюдения, из них более 1 тыс. 700 - камеры "Ростелекома". Задействованы направленные и купольные камеры высокого разрешения.

Кроме обеспечения безопасности системы видеонаблюдения можно использовать в коммунальном хозяйстве для оценки качества уборки дворовых территорий.

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# видеонаблюдение , Ростелеком

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