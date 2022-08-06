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Выставка предметов времен СССР открылась в Тюменском районе

Общество, 14:37 06 августа 2022

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова

Выставка предметов времен Советского Союза "Мы рождены в СССР" открылась в Богандинском. Ее организовали участницы клуба активного долголетия "Умелицы", сообщает администрация Тюменского района.

Экспозиция включает в себя почти 300 предметов, а с мелкими – больше тысячи. В их числе комсомольские билеты, открытки, семейный и дембельский альбомы, пластинки, люстра, вилки и ложки, набор для лепки пельменей, весы, чемодан, школьная форма, походная фляга, керосиновые лампы, стиральная доска, швейные машинки и многое другое.

Пополнять коллекцию помогали члены местного Совета ветеранов и жители Тюменского района. Много экспонатов привезли из сел Княжево, поселков Московского и Богандинского. Для каждого экспоната созданы карточки с названием и датой выпуска.

С экспозицией планируют знакомить подрастающее поколение. В течение учебного года для ребят организуют мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изготовлению советской открытки.

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