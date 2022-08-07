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Молодого человека с мефедроном задержала полиция на трассе Тюмень-Омск

Происшествия, 12:40 07 августа 2022

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Жителя Упоровского района с мефедроном задержали полицейские. Сотрудники ДПС заметили молодого человека, выходящего из леса на 76 км трассы Тюмень-Омск, сообщает УМВД Тюменской области. Заведено уголовное дело.

При виде сотрудников полиции молодой человек стал заметно нервничать, правоохранители приняли решение провести досмотр.

В личных вещах был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза показала, что в свертке находился мефедрон массой 0,71 гр.

Мужчина 1999 года рождения пояснил полицейским, что приобрел наркотики через Интернет для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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