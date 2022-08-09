Технику непрямого массажа сердца освоили тюменские школьники на мастер-классе

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Более 80 старшеклассников лицея № 93 Тюмени - участники летней медико-фармацевтической школы - освоили приемы спасения человека при остановке сердца. Мастер-класс для них провела специалист областной станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина. Она показала ребятам, как правильно выполнять базовые приемы реанимации, сообщает Тюменский медицинский университет.

"Шансы пострадавшего на выживание в разы выше, если очевидцы сразу начали оказывать ему первую помощь. На фантомах мы отработали технику непрямого массажа сердца. Ребята успешно справились с заданием, однако навык закрепляется только тогда, когда его периодически тренируешь. Поэтому занятие не должно быть единичным", - отметила Ирина Бердюгина.

Участники мастер-класса узнают о работе врача на экскурсиях в медучреждения Тюмени. Профориентационные занятия для них проходят проходят в рамках развития предуниверсария медицинского университета по программе "Приоритет-2030".