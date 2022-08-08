Реконструкцию котельной на улице Мелиораторов в Тюмени завершат до конца сентября

УСТЭК УСТЭК

Реконструкцию муниципальной котельной № 25 ул. Мелиораторов в Тюмени завершат до 30 сентября. Демонтаж изношенного оборудования и старого здания завершен. Здание новой блочно-модульной установки смонтировано, сообщает УСТЭК.

"Начаты работы по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному сезону в середине мая. Работы на котельной №25 производятся в соответствии с графиком. После завершения проекта котельная будет работать в полностью автоматическом режиме и обеспечит тепловой энергией более 100 объектов района Мелиораторов", – говорит технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

Реконструкция котельной проходит в рамках инвестиционной программы УСТЭК на 2022. В период 2023–2027 годов запланирована реконструкция еще 28 котельных Тюмени.