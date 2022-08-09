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Жители Ильинки Казанского района отметили 270-летие села

Общество, 18:12 08 августа 2022

скриншот видео из Telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области

Жители Ильинки Казанского района отметили 270-летие села. Праздник завершился фейерверком, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Празднование началось со скачек. В соревнованиях приняли участие наездники из шести муниципалитетов Тюменской области. Лучшим оказался Серик Яшкин из Юргинского района.

В этот день также чествовали ильинцев, внесших вклад в развитие родной территории. Жители села угощали всех желающих едой и напитками. Выступали артисты из домов культуры Казанского района.

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# праздник , скачки

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