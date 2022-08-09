Тюменцы проголосовали против платного въезда в центр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

83 % автолюбителей Тюменской области не поддерживают идею платного въезда в центр города. Опрос провел российский автомобильный сайт drom.ru.

Из них 65 % выбрали вариант "однозначно против", а 18 % — "скорее против". При этом 17 % проголосовавших положительно относятся к идее платного въезда в центр города. "Однозначно за" выступают 10 % опрошенных, а 7 % ответили "скорее за".

В среднем по стране каждый пятый (21 %) - за идею платного въезда в центр города. Наибольшее количество автовладельцев, не желающих платить за въезд в центр, живут в Амурской и Челябиннской областях и Пермском крае. В этих регионах категорически против высказались около 73 % автолюбителей. А больше всего сторонников инициативы в Санкт-Петербурге — здесь 20 % "однозначно за". В столице 72 % опрошенных против платного передвижения по центральным улицам.

В опросе среди пользователей сайта Дром приняли участие 10,6 тыс. человек.