Малый аппарат UTMN тюменских школьников полетел в космос

| Фото: www.roscosmos.ru | Фото: www.roscosmos.ru

Аппарат UTMN, созданный тюменскими школьниками, один из 16 малых аппаратов, выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с Байконура.

Тюменский госуниверситет, по словам ректора Ивана Романчука, вошел в число победителей федерального конкурсного отбора "Дежурный по планете" с проектом для школьников по созданию наноспутников для контроля арктической экосистемы.

"Организаторами программы "Дежурный по планете" являются Фонд содействия инновациям, Фонд "Талант и успех", Сколковский институт науки и технологий, Госкорпорация "Роскосмос", Кружковое движение НТИ", - сообщил он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б", по данным госкорпорации Роскосмос, вывела в космос спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16 малых космических аппаратов: CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Разгонный блок "Фрегат" со спутниками успешно отделился от ракеты-носителя. Он выведет малые аппараты на целевые орбиты.

Малые аппараты создавались в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете "Военмех" им. Д. Ф. Устинова, Научно-исследовательском институте ядерной физики им. Д. В. Скобельцына, Тюменском государственном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева и других вузах, а также в компании "Геоскан" и других организациях.

Аппараты предназначены для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.