Число ипотечных сделок клиентов ВТБ в Тюменской области выросло на 20%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В июле клиенты ВТБ в Тюменской области оформили более 330 ипотечных кредитов на 1,2 млрд рублей, что на 20% превышает показатель июня по числу сделок, и на 11% — по объему. С начала года банк выдал тюменцам порядка 2,7 тыс. жилищных кредитов на 8,8 млрд рублей.

Две трети сделок клиентов ВТБ в регионе в 2022 году проведены по льготным госпрограммам: ипотеке с господдержкой на новостройки и "семейной" ипотеке. В рамках этих программ тюменцы получили в ВТБ свыше 1,8 тыс. кредитов на 6,1 млрд рублей. Весной такие сделки были наиболее востребованы в регионе, а в летние месяцы после корректировки ставок доли "первичного" и "вторичного" рынков сбалансировались.

Одним из заметных трендов года стал рост спроса жителей Тюменской области на "семейную" ипотеку. По сравнению с январем-июлем 2021 года объем выдач ВТБ по этой программе в регионе вырос в пять раз. Льготные кредиты получили порядка 730 тюменских семей, а общая сумма выдач составила 2,9 млрд рублей. Также в июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. Первые тюменские семьи уже воспользовались этой программой.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк провел в регионе порядка 50 сделок на 110 млн рублей. Таким образом, многие клиенты уже смогли снизить свою платежную нагрузку почти вдвое. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

В целом по России ВТБ с начала года выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях. Чаще всего заемщики оформляли кредиты в Московском регионе (более 201 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50,7 млрд рублей). В топ-5 субъектов по объему сделок также вошли Краснодарский край (24,5 млрд), Республика Татарстан (около 30 млрд) и Новосибирская область (14,7 млрд).

"Мы наблюдаем прирост выдач ипотеки в Тюменской области третий месяц подряд. При этом в июле динамика по числу сделок оказалась даже выше, чем по объему. Это говорит о постепенном восстановлении рынка вторичного жилья, где средняя сумма кредита ниже. Сейчас доли ипотеки на готовые и строящиеся объекты в выдачах ВТБ в регионе уравновесились и находятся на уровне 40-45%. Остальные сделки приходятся на вновь актуальное рефинансирование. По нашим прогнозам, рынок Тюменской области продолжит расти и далее. Активность заемщиков, приобретающих жилье на вторичном рынке, запускает цепочки купли-продажи объектов и дает импульс в том числе и для "первички", – комментирует управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Несмотря на повышение активности заемщиков, в этом году ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По оценке банка, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В рамках собственных программ банка заёмщики могут оформить жилищный кредит от 9,9%. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках "семейной ипотеки" банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.