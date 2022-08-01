ВТБ увеличил портфель средств среднего и малого бизнеса в Тюменской области на две трети

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

По итогам первого полугодия 2022 года объем средств, размещенных в банке ВТБ предприятиями среднего и малого бизнеса в Тюменской области, вырос на 64% и составил 56,4 млрд рублей.

Наибольшая часть портфеля – 37 млрд рублей – приходится на средства клиентов на счетах до востребования. За полгода их объем вырос более чем в 3,5 раза. Еще 19,4 млрд рублей составляют срочные депозиты. Активнее всего предприниматели размещали на них свободные средства в марте-апреле в период рекордно высоких ставок.

Также компании среднего и малого бизнеса пользуются банковским финансированием для решения деловых задач. За январь-июнь кредитно-документарный портфель ВТБ в Тюменской области вырос на 18%, до 30,3 млрд рублей. Среди отраслей, представители которых чаще всего привлекают заемные средства – транспорт и инфраструктурное строительство, сектор недвижимости, торговля, энергетика.

В первом полугодии у тюменских предприятий среднего и малого бизнеса были особенно востребованы банковские гарантии, в частности, для обеспечения расчетов и участия в тендерах. Портфель гарантий, выданных ВТБ в регионе в сегменте СМБ, за январь-июнь увеличился на 85%, до 14 млрд рублей.

"На фоне резких изменений на рынке многие тюменские компании корректируют бизнес-модели и готовят новые проекты. Для ВТБ важно вовремя реагировать на эти потребности и предоставлять актуальные инструменты под любую задачу. Мы развиваем нашу линейку для среднего и малого бизнеса и сейчас предлагаем новым клиентам бесплатную онлайн-регистрацию юридического лица, три месяца бесплатного обслуживания и более 20 цифровых сервисов для развития своего дела. Уже сейчас услугами ВТБ пользуются более 11,5 тыс. тюменских предприятий среднего и малого бизнеса, и мы намерены наращивать число партнеров в регионе", — прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.