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20 постояльцев частного дома престарелых в Тюмени эвакуировали из-за возгорания

Происшествия, 14:18 10 августа 2022

МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: МЧС России по Тюменской области (архив)

20 человек эвакуированы из частного дома-интерната для престарелых "Комфорт" в Тюмени 10 августа после возгорания в электрощитовой.

Как сообщили корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в региональном МЧС, сообщение о задымлении поступило в 11 часов 44 минуты.

На место происшествия оперативно выехали шесть единиц техники и 26 пожарных. К моменту прибытия спасателей силами учреждения из трехэтажного здания по ул. Вишневая, 9 были эвакуированы 20 человек.

Возгорание, произошедшее в электрощитовой в подсобном помещении на первом этаже, было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Николай Ступников

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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