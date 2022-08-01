20 постояльцев частного дома престарелых в Тюмени эвакуировали из-за возгорания

| Фото: МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: МЧС России по Тюменской области (архив)

20 человек эвакуированы из частного дома-интерната для престарелых "Комфорт" в Тюмени 10 августа после возгорания в электрощитовой.

Как сообщили корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в региональном МЧС, сообщение о задымлении поступило в 11 часов 44 минуты.

На место происшествия оперативно выехали шесть единиц техники и 26 пожарных. К моменту прибытия спасателей силами учреждения из трехэтажного здания по ул. Вишневая, 9 были эвакуированы 20 человек.

Возгорание, произошедшее в электрощитовой в подсобном помещении на первом этаже, было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Николай Ступников