20 постояльцев частного дома престарелых в Тюмени эвакуировали из-за возгорания
20 человек эвакуированы из частного дома-интерната для престарелых "Комфорт" в Тюмени 10 августа после возгорания в электрощитовой.
Как сообщили корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в региональном МЧС, сообщение о задымлении поступило в 11 часов 44 минуты.
На место происшествия оперативно выехали шесть единиц техники и 26 пожарных. К моменту прибытия спасателей силами учреждения из трехэтажного здания по ул. Вишневая, 9 были эвакуированы 20 человек.
Возгорание, произошедшее в электрощитовой в подсобном помещении на первом этаже, было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
Николай Ступников