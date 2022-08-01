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Тюменская компания разработала новейшую установку утилизации попутного газа

Экономика, 17:45 10 августа 2022

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Новый способ утилизации и переработки попутного газа предлагает резидент Тюменского технопарка ООО "Экогаз", сообщает инвестиционное агентство Тюменской области. Производственное предприятие посетили сотрудники центра "Мой бизнес" для знакомства с производственным циклом и ассортиментом производимой продукции.

Организация работает на рынке нефтегазового оборудования более семи лет. В 2022 году компания спроектировала и уже запатентовала установку по утилизации попутного газа "Утилизатор-теплообменник".

Преимущество установки не только в ее стоимости, которая значительно ниже аналогов, но также в универсальности. Дополнительной дорогостоящей сепарации попутного газа не требуется, а энергия от его преобразования может использоваться как для обогрева оборудования зимой период либо реализовываться сторонним потребителям.

"Мы активно ведем переговоры с крупными газовыми компаниями на предмет использования наших установок при утилизации попутного газа. Интерес проявляют практически все потенциальные заказчики. У нас уже есть первый образец, который мы испытали на стендах научно-производственного предприятия "ТюменНИИгипрогаз", результат превзошел все наши ожидания. Одна установка может обеспечить теплом и электроэнергией населенный пункт до 10 тысяч человек", - прокомментировал генеральный директор Дмитрий Крист.

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# попутный нефтяной газ

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