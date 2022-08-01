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Власти и жители Тюменской области сделали свой регион одним из лучших субъектов РФ, считает Александр Ремезков

Общество, 08:23 14 августа 2022

Трудолюбие и смелость первопроходцев, умение побеждать в самых сложных условиях присущи всем уроженцам прекрасной и суровой Тюменской области, считает депутат Госдумы России от Тюменской области Александр Ремезков.

Он поздравил жителей региона с с 78-летней годовщиной образования Тюменской области.

По мнению Александра Ремезкова, продолжая лучшие традиции освоения Сибири, власти и жители Тюменской области сделали свой регион одним из лучших субъектов РФ, добились того, чтобы его природные богатства работали на благо всей России!

"Уверен, что с каждым годом вклад Тюменской области в развитие нашей страны будет увеличиваться, а жизнь во всех территориях региона будет становиться более благополучной и комфортной. От всей души желаю вам и всем тюменцам здоровья, достатка и благополучия, новых возможностей и новых побед!", - сказал Александр Ремезков.

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# Александр Ремезков , День области

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