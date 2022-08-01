Власти и жители Тюменской области сделали свой регион одним из лучших субъектов РФ, считает Александр Ремезков

Трудолюбие и смелость первопроходцев, умение побеждать в самых сложных условиях присущи всем уроженцам прекрасной и суровой Тюменской области, считает депутат Госдумы России от Тюменской области Александр Ремезков.

Он поздравил жителей региона с с 78-летней годовщиной образования Тюменской области.

По мнению Александра Ремезкова, продолжая лучшие традиции освоения Сибири, власти и жители Тюменской области сделали свой регион одним из лучших субъектов РФ, добились того, чтобы его природные богатства работали на благо всей России!

"Уверен, что с каждым годом вклад Тюменской области в развитие нашей страны будет увеличиваться, а жизнь во всех территориях региона будет становиться более благополучной и комфортной. От всей души желаю вам и всем тюменцам здоровья, достатка и благополучия, новых возможностей и новых побед!", - сказал Александр Ремезков.