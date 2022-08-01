Житель Тюменской области сжег автомобиль неприятеля

УМВД России по Тюменской области УМВД России по Тюменской области

Ранее неоднократно судимый не работающий житель Уватского района 1985 г. р. сжег автомобиль Kia Rio. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

Установлено, что между потерпевшим, 23-летним жителем Увата и подозреваемым неоднократно возникали конфликты. В день преступления злоумышленник, после выпитого спиртного, решил поджечь автомобиль неприятеля. Взял с собой пластиковый бутыль с бензином, вылил жидкость на колесо автомашины, поджог и ушёл с места происшествия.

Свою вину подозреваемый признал. Сумма материального ущерба, причиненная автовладельцу действиями злоумышленника, составила более 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении.