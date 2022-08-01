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Ансамбль "Зори Тюмени" откроет новый сезон программой "Танец – душа народа"

Общество, 08:10 15 августа 2022

kto72.ru

Программой "Танец – душа народа" откроет новый сезон ансамбль "Зори Тюмени" на сцене Тюменской филармонии 24 сентября. Артисты представят хореографические композиции, основанные на традициях танцевального искусства народов России.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, коллектив ансамбля народного танца "Зори Тюмени" – один из тех российских коллективов, которые служат сохранению национальных духовных богатств страны, бережно относясь к национальной самобытности народного танцевального искусства. В композициях, которые представляет коллектив в программе, органично сочетаются лучшие традиции народной хореографии с современными тенденциями и направлениями. Яркая национальная образность танцев, прекрасные костюмы, народные мелодии – слагаемые тех композиций, которые вызывают у зрителя чувство гордости за культуру своей страны.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# ансамбль , Зори Тюмени

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