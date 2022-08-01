Житель Тюменского района пойдет под суд за покушение на односельчан

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В покушении на убийство двух лиц обвиняется 41-летний житель Тюменского района, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 19 июня 2022 года ночью пьяный мужчина на перекрестке улиц Сибирской и Кедровой в селе Горьковка Тюменского района решил отомстить молодым людям 1998 года рождения, с которыми произошел конфликт и драка. Злоумышленник взял из дома охотничье ружье и, вернувшись обратно, выстрелил в односельчан. В результате 24-летний мужчина был госпитализирован в больницу Тюмени. Ему был причинён тяжкий вред здоровью.

Дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.