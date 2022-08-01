Цены на борщевой набор в Тюмени станут доступнее в сентябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цены на борщевой набор в магазинах Тюмени станут ниже после 10 сентября. Точная стоимость овощей определится с приходом в магазины новой партии урожая.

Об этом на пресс-туре для журналистов Югры, Ямала и Тюменской области сообщил директор компании "КРиММ" Геннадий Рязанов.

"В прошлые годы на повышение стоимости овощей влияла ситуация в экономике из-за плохого урожая. В этом году урожай, собранный с начала осени, можно будет отправить на хранение, придержать", - отметил руководитель.

По словам Геннадия Рязанова, стоимость моркови, свеклы, капусты и картофеля составляет около 13 рублей за килограмм в опте.

Также директор подчеркнул, что в магазинах тщательно следят за качеством принимаемых товаров. Если повреждения составляют более 2%, партия бракуется и поставляется другая.

Виктория Макарова