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Цены на борщевой набор в Тюмени станут доступнее в сентябре

Экономика, 17:32 12 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цены на борщевой набор в магазинах Тюмени станут ниже после 10 сентября. Точная стоимость овощей определится с приходом в магазины новой партии урожая.

Об этом на пресс-туре для журналистов Югры, Ямала и Тюменской области сообщил директор компании "КРиММ" Геннадий Рязанов.

"В прошлые годы на повышение стоимости овощей влияла ситуация в экономике из-за плохого урожая. В этом году урожай, собранный с начала осени, можно будет отправить на хранение, придержать", - отметил руководитель.

По словам Геннадия Рязанова, стоимость моркови, свеклы, капусты и картофеля составляет около 13 рублей за килограмм в опте.

Также директор подчеркнул, что в магазинах тщательно следят за качеством принимаемых товаров. Если повреждения составляют более 2%, партия бракуется и поставляется другая.

Виктория Макарова

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# КРиММ , овощи , пресс-тур , сельское хозяйство

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