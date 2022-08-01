Цены на борщевой набор в Тюмени станут доступнее в сентябре
Цены на борщевой набор в магазинах Тюмени станут ниже после 10 сентября. Точная стоимость овощей определится с приходом в магазины новой партии урожая.
Об этом на пресс-туре для журналистов Югры, Ямала и Тюменской области сообщил директор компании "КРиММ" Геннадий Рязанов.
"В прошлые годы на повышение стоимости овощей влияла ситуация в экономике из-за плохого урожая. В этом году урожай, собранный с начала осени, можно будет отправить на хранение, придержать", - отметил руководитель.
По словам Геннадия Рязанова, стоимость моркови, свеклы, капусты и картофеля составляет около 13 рублей за килограмм в опте.
Также директор подчеркнул, что в магазинах тщательно следят за качеством принимаемых товаров. Если повреждения составляют более 2%, партия бракуется и поставляется другая.
Виктория Макарова