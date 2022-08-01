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В Тюмени перекроют улицу Механическую 14 августа в День области

Общество, 16:35 13 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького Тюмени 14 августа будет прекращено с 8 до 22 часов. Объехать перекрытый участок можно по улицам Республики, Холодильной и Фабричной, сообщает администрация города Тюмени.

t.me/tmndom | Фото: t.me/tmndom

А на период проведения авиашоу "В гостях у ЮТэйр" на аэродроме Плеханово маршруты №№ 2, 14, 52, 79, 96 будут работать по графикам будних дней. Начало шоу в 10 часов.

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# общественный транспорт , перекрытие улиц , Тюмень

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