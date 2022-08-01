В Тюмени перекроют улицу Механическую 14 августа в День области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького Тюмени 14 августа будет прекращено с 8 до 22 часов. Объехать перекрытый участок можно по улицам Республики, Холодильной и Фабричной, сообщает администрация города Тюмени.

| Фото: t.me/tmndom | Фото: t.me/tmndom

А на период проведения авиашоу "В гостях у ЮТэйр" на аэродроме Плеханово маршруты №№ 2, 14, 52, 79, 96 будут работать по графикам будних дней. Начало шоу в 10 часов.