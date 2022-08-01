Более 6 млрд рублей направлено на оплату родовых сертификатов с начала года в Тюменской области

| Фото: пресс-службы областной больницы №15 | Фото: пресс-службы областной больницы №15

Более 6 миллиардов рублей направлено на оплату родовых сертификатов в Тюменской области с начала 2022 г. Документ является важной частью оказания помощи беременным женщинам, при этом он полностью переведен в электронный формат, сообщает региональное управления Фонда социального страхования.

Оформляется сертификат в женской консультации. Беременная не может обменять его на деньги, так как это не финансовая помощь матерям, а средство стимулирования медицинских учреждений. На основании родовых сертификатов ФСС оплачивает услуги учреждений здравоохранения - консультации и родильного дома. Также в него включена часть профилактического осмотра малыша в течение первого года жизни.

Суммарная стоимость сертификата - 12 тысяч рублей, из которых четыре тысячи предусмотрено на оплату услуг женской консультации, шесть – на услуги родильного дома и две – на услуги детской поликлиники.