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Тюменца арестовали на 12 суток за долг по алиментам

Общество, 17:30 15 августа 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

12 суток получил тюменец за уклонение от уплаты алиментов, сообщает региональная служба судебных приставов. Мужчина должен выплатить своему пятилетнему ребенку более 70 тыс. рублей.

Судебный пристав составил и направил в суд протокол об административном правонарушении. Мировой судья назначил должнику административный арест.

Задержание прошло прямо в здании суда, куда мужчина явился, чтобы судиться со своей бывшей женой. Он требует от матери своего ребенка, чтобы та позволяла проводить время вместе, но малыш сам отказывается от общения с отцом.

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