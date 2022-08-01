В Тюмени на озере Оброчном появились плавучие домики для птиц

| Фото: предоставлено компанией "Мессояханефтегаз" | Фото: предоставлено компанией "Мессояханефтегаз"

Плавучие домики для уток и информационные щиты, рассказывающие о правильном кормлении водоплавающих птиц, появились на озере Оброчном в микрорайоне Тура. Установила их команда волонтерского проекта "Утиные истории".

Инициатива сотрудников "Мессояханефтегаза" получила поддержку на конкурсе волонтерских проектов программы "Родные города" компании "Газпром нефть". Участниками акции стали около 30 человек. Они провели уборку береговой полосы и очистили поверхность водоема.

Работы на труднодоступных участках озера выполнялись с помощью сап-серфов, которые предоставил один из тюменских клубов. В безопасных локациях нефтяники установили плавучие домики для водоплавающих птиц, которые построили сами. Древесину покрыли специальным влагостойким составом, который не несет риска для пернатых. В прибрежной зоне участники акции разместили информационные щиты, привлекающие внимание горожан к проблеме неправильного кормления птиц.

| Фото: предоставлено компанией "Мессояханефтегаз" | Фото: предоставлено компанией "Мессояханефтегаз"

"Часто человек становится причиной того, что водоплавающие птицы не улетают на зимовку, − рассказал автор проекта, начальник отдела землеустройства и землепользования "Мессояханефтегаза" Антон Рудаков. − На ярких щитах мы разместили информацию о том, что обитателей озера кормить можно лишь в морозы ниже 15 градусов, на постоянной основе – только ослабленных и травмированных особей. Мы отметили, что можно давать птицам, а что нельзя. Наша волонтерская команда призывает всех осознанно относиться к этой информации и делиться ею с детьми, формируя правильное отношение к братьям нашим меньшим".

| Фото: предоставлено компанией "Мессояханефтегаз" | Фото: предоставлено компанией "Мессояханефтегаз"

"В нашем городе не хватает указателей в местах зимовки водоплавающих, чтобы проинформировать неравнодушных граждан о правильном рационе и о том, что своими действиями они могут навредить птицам, − рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета, представитель Тюменского отделения Союза охраны птиц России Мария Иванова. − Также важно помнить, что нельзя бросать пищу в воду, это может вызвать загрязнение водоема. Мы рады, что есть активные тюменцы, которые, как волонтеры "Мессояханефтегаза", вносят вклад в просвещение горожан. К участникам Тюменского отделения Союза охраны птиц России всегда можно обратиться за помощью, если птицам угрожает опасность. Приглашаем жителей города присоединиться к ежегодному общероссийскому учету зимующих водоплавающих птиц "Серая шейка", который в январе пройдет уже в девятый раз".