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В Тюмени водитель сбил двух школьниц на Червишевском тракте

Происшествия, 19:10 16 августа 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водитель автомобиля "Хендэ" сбил двух школьниц недалеко от перекрестка ул. Южной и Червишевского тракта Тюмени. Девочки 10 и 11 лет перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Они получили ушибы, сообщает ГИБДД по Тюменской области 16 августа.

По свидетельству очевидцев, дети прошли между стоящими на красный сигнал светофора автомобилями, взялись за руки и побежали. Девочки пояснили, что переходят в этом месте дорогу постоянно.

Обстоятельства происшествия выясняются. Госавтоинспекция рекомендует родителям повторить с детьми правила дорожного движения и безопасные маршруты до школы.

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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