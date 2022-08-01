Третий инклюзивный автопробег проведут тюменские общественники

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Активисты, политики, спортсмены и люди с ограниченными возможностями примут участие в третьем инклюзивном автопробеге по маршруту Тюмень – Ревун – Екатеринбург – Ганина яма – Тюмень, который состоится 21–22 августа. Событие посвятят Дню Государственного флага России, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО Тюменской области.

Автопробег стартует 21 августа из Тюмени. Точкой отправления станет спортивно-развлекательный семейный центр "БомБора" (ул. Возрождения, 47).

В автопробеге примут участие 10 машин. В составе экипажей - представители Тюмени, Екатеринбурга, Ирбита и Казахстана. В частности, в автопробеге примут участие чемпионка паралимпийских игр в Турине лыжница Любовь Васильева, неоднократный призер турниров по танцам на колясках Асия Ахметшина и чемпион Европы по танцам на колясках, шоумен Станислав Шешуков.

Первой остановкой на инклюзивном маршруте станет порог Ревун в 80 км от Екатеринбурга. Это место уже многие годы является популярной точкой отдыха для спортсменов-экстремалов со всей страны.

"Людям с инвалидностью интересна жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и экстремальных. Во время автопробега мы изучим возможность организации инклюзивного спортивного сплава, рафтинга, на нескольких надувных плотах. Если все понравится, в следующем году пригласим тюменцев в новую поездку на Урал”, — пообещал организатор, президент организации "Оптимист" Рашид Хамзин.

Главным пунктом маршрута станет урочище Ганина яма. В этом месте в далеком 1918 году были захоронены останки членов царской семьи, а сейчас расположен мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев. Команда автопробега планирует переночевать здесь и под утро отправиться обратно в Тюмень, чтобы к 15 часам 22 августа прибыть в микрорайон Малахово и принять участие в празднике добрососедства “Фестиваль соседей”.