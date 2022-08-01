В Тюмени участок дороги по ул. 30 лет Победы перекрыт до 29 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим ограничения движения автомобилей по ул. 30 лет Победы от дома № 44 до № 62 по ул. вдоль бульвара имени Николая Чукмалдина продлен до 29 августа.

По информации администрации Тюмени, это связано с производственной необходимостью при выполнении работ по капитальному ремонту тепловой сети. Схемы объезда: ул. 30 лет Победы, ул. Николая Федорова.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.