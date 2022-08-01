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Более тысячи книг передали тюменцы библиотеке Краснодона

Общество, 19:54 17 августа 2022

пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района | Фото: пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района

Более тысячи книг и очки виртуальной реальности передала библиотекам Краснодона делегация Тюменской области 17 августа. Визит состоялся в рамках сотрудничества между правительством Тюменской области и администрацией Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики.

Депутат Тюменской областной думы, двукратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Евгений Макаренко вручил директору Центральной городской библиотеке Краснодона Оксане Тарариной более тысячи книг — художественную и историческую литературу — для пользователей библиотеки.

Депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко передал Центральной детской библиотеке очки виртуальной реальности. Он отметил, что новые гаджеты привлекут еще больше молодежи в библиотеку и помогут в изучении истории родного края, сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.

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