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Мастерские откроют в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства

Общество, 12:53 18 августа 2022

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства | Фото: Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства

Торжественная церемония открытия мастерских "Малярные и декоративные работы" и "Плотницкое дело" состоится в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45) 22 августа, начало - в 15 часов.

Проект направлен на достижение высокого стандарта качества содержания, условий и технологий обучения по наиболее востребованным профессиям и специальностям. Он реализуется по приоритетной группе компетенций "Строительство" в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".

В мероприятии примут участие представители: департамента образования и науки Тюменской области, департамента труда и занятости населения Тюменской области, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, попечительского совета техникума, ТРО "ОПОРА РОССИИ", профессиональных образовательных организаций Тюменской области, общеобразовательных учреждений Тюмени.

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