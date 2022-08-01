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Тюменский студент, изучающий хищных клещей Западной Сибири, будет получать стипендию правительства РФ

Общество, 14:14 18 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аспирант ТюмГУ по научной специальности "Энтомология" Владимир Хаустов в 2022/23 учебном году будет получать стипендию правительства РФ.

Эту, одну из самых престижных российских стипендий, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, получают молодые ученые, проявившие себя в учебной и научной деятельности.

Аспирант третьго курса Владимир Хаустов окончил бакалавриат по направлению "Ландшафтная архитектура", а затем и магистратуру "Биотехнология".

"Моя диссертация посвящена хищным клещам семейства Phytoseiidae Западной Сибири, изучаю фауну, морфологию и систематику, - рассказал он. - Эти клещи широко применяются для защиты растений от вредителей (паутинных клещей, трипсов, белокрылок и других мелких насекомых) и, таким образом, имеют важное хозяйственное значение".

Исследование тюменское ученого - пионерное на территории Западной Сибири, в дальнейшем оно может поспособствовать развитию применения энтомофагов (в частности хищных клещей) не только в нашем регионе, но и по всей России.

Эксперты оценивали успехи молодых исследователей, которые подтверждены публикациями научных статей, уникальными разработками и дипломами победителей международных и всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей и конференций. Также стипендию правительства РФ будут получать обучающиеся на направлении "Физика и астрономия" Алексей Губин и Ибрагим Абдулла Хайдар Абдо.

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# клещи , стипендия , студенты

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