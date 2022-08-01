Дмитрий Осипов: благодаря тюменцам наш город продолжает динамично развиваться

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около пяти тысяч обращений от горожан поступает ежегодно в Тюменскую городскую думу через сеть приемных, которые находятся в избирательных округах города. Круг вопросов разный - от работы управляющих компаний до благоустройства и оказания материальной помощи людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, волонтерской помощи.

Об этом сообщил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

"Специфика нашей работы такова, что вопросы никогда не закончатся, они были, есть и будут. Как только решаем одни, сразу появляются другие. Это жизнь, это нормально. Невозможно решить все вопросы на 100 процентов, но каждый из них находится на контроле депутатского корпуса до тех пор, пока не будет решен. Особенно это касается крупных инфраструктурных проектов", - добавил он.

По словам парламентария, Тюмень - самый быстрорастущий город страны с 2008 года, динамика прироста населения ставит новые задачи перед депутатами.

"Создаем новые реальности в городе, которые продвигают его вперед. Позитивные и стремительные изменения стали возможны благодаря слаженному труду всех тюменцев. Рад, что горожане активно присоединяются ко всем проектам, верят в свой город", - подчеркнул он.

Из 35 действующих депутатов Тюменской городской думы 26 представляют партию "Единая Россия". Все вопросы развития Тюмени находятся в прямой ответственности этой фракции.

"Оценят нашу работу горожане, потому что им со стороны виднее. Это правильная обратная связь. Хочу отметить, что за первое полугодие 2022 года 21 муниципальная программа реализуется, идет по плану без срывов в условиях общей турбулентности, которая происходят в мире, и внешнего давления на нашу страну. Считаю это важным моментом для нашего города. Это позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом", - отметил он.

По мнению Дмитрия Осипова, чтобы быть депутатом, нужно любить свой город, бескорыстно служить ему, разбираться во многих вопросах.

"Город — это живой механизм, который постоянно меняется. Если пришел во власть, будь готовым отвечать за все. Необходимо привыкнуть к постоянному контролю общественности и потоку неконструктивной критики. Уметь прямо сказать о том, что не можешь решить тот или иной вопрос, а не давать пустых обещаний. Всех своих коллег считаю большими профессионалами в своем деле, у нас есть учителя, врачи, строители, предприниматели, люди состоявшиеся, которые имеют активную гражданскую позицию и готовы работать на общественных началах", - пояснил он.

Депутаты VII созыва инициировали и приняли законопроект о новом виде поощрения за волонтерство и милосердие.

"Важно показывать достойных людей, которые помогают тем, кто оказался в беде. В обычной жизни они бывают совсем не публичные личности, но их вклад неоценим", - отметил парламентарий.

Он напомнил, что любой житель может инициировать какой-либо законопроект, для этого необходимо направить обращение на официальном сайте Тюменской городской думы либо обратиться в приемные депутатов. В заключение он поблагодарил посетителей сайта информационного агентства "Тюменская линия" за интересные вопросы.

"Благодаря тюменцам наш город продолжает динамично развиваться, двигаться вперед. Тюменцы - это современные, активные, деятельные и надежные люди, желаю им всем семейного благополучия, счастья, мирного неба над головой и строить планы. Если у кого-то возникнут вопросы, все депутаты всегда открыты для обратной связи и готовы помочь", - подытожил он.

Ирина Шемякина