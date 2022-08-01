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Подопечные тюменского центра "Милосердие" вяжут мешки для овощей и бытовых вещей

Общество, 17:03 21 августа 2022

группа "Центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте | Фото: группа "Центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте

Сетчатые мешки для овощей, фруктов и хранения бытовых вещей начали вязать сотрудники и подопечные центра помощи "Милосердие" в Тюмени. Работа организована в трудовых мастерских на базе благотворительной организации.

"Идея появилась случайно, когда в новостях сообщили, что из-за санкций в страну не будут поставлять упаковочные материалы. Сотрудники отделения и подопечные решили сами вязать сетчатые мешки", — рассказали в пресс-службе центра. За неделю изготовлено 50 сеток.

Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" оказывает социальную поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В нем предоставляют временное жилье и питание, восстанавливают утраченные документы, оказывают медицинскую помощь, содействуют в трудоустройстве.

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# центр Милосердие

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