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В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла не пристёгнутая пассажирка "Лады"

Происшествия, 09:24 20 августа 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла не пристёгнутая пассажирка "Лады". Несчастный случай произошел в Абатском районе накануне ночью: на 353-м километре федеральной автодороги автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Водитель и его жена, которая сидела в переднем кресле отделались ушибами, а пассажирка с заднего сиденья погибла.

"Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0.93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - уточняется в сообщении.

Обстоятельства выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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