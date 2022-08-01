В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла не пристёгнутая пассажирка "Лады"

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла не пристёгнутая пассажирка "Лады". Несчастный случай произошел в Абатском районе накануне ночью: на 353-м километре федеральной автодороги автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Водитель и его жена, которая сидела в переднем кресле отделались ушибами, а пассажирка с заднего сиденья погибла.

"Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель был пьян, показания алкотестера составили 0.93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - уточняется в сообщении.

Обстоятельства выясняются.