В Тюменской области 15 туроператоров предлагают более 60 экскурсий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60 экскурсий и пяти маршрутов предлагают 15 туроператоров в рамках туристического продукта Тюменской области. При этом с каждым годом увеличивается и число маршрутов, и количество новых объектов показа.

"Сейчас у нас пять брендовых туристических маршрутов, которые уже оценили, как жители области, так и гости нашего региона. Это, что называется костяк тюменского туризма: маршруты, связанные с Тюменью, Тобольском, царской династией и нашими термальными источниками. Всего же туроператоры сейчас предлагают более 60 различных экскурсий. И с каждым годом их становится больше. Они меняются, добавляются новые объекты осмотра", - рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

По его словам, здесь главное найти и уметь рассказать интересную историю. Будь то тюменская торговля на примере ЦУМа, где можно окунуться в советское прошлое и узнать много интересного об ушедшей эпохе, или Тюмень купеческая.

Он отметил, что в этом году для посещения открыты тобольский агротуристический комплекс "Золотая подкова", этнопарк "Юрибей" и глэмпинг "Сота-парк" в Тюменском районе. Кроме того, заработал экскурсионный маршрут "Сибирский карнавал", где центром притяжения выступает Ялуторовск.

"На этом и других примерах видно, что туризм становится привлекательным для бизнеса. Все большее число людей в нем задействовано и все больше идей начинает реализовываться", - подчеркнул Дмитрий Пухов.