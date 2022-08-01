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Филармонический оркестр выступит под руководством нового главного дирижера 20 августа

Общество, 11:48 20 августа 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Тюменский филармонический оркестр выступит под руководством нового главного дирижера Юрия Медяника на площади 400-летия Тюмени 20 августа, начало в 17 часов. Об этом сообщает информационный центра правительства Тюменской области.

Программа составлена таким образом, чтобы показать все многообразие возможностей оркестра. Это будет музыкальное путешествие по различным эпохам. Оркестр сыграет в коллаборации с балалайками, на сцену также выйдет группа "TeAmo". Они исполнят композиции на русском, английском, итальянском языках.

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# площадь 400-летия Тюмени , Тюменский филармонический оркестр

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