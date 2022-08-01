Уникальный рояль можно послушать в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте

Уникальный музыкальный инструмент появился в музее "Торговые ряды" Ялуторовского музейного комплекса, сообщает учреждение.

Из Санкт-Петербурга сюда прибыл рояль с удивительной судьбой. Его создание датируется концом XIX века. В 1856 году в северной столице Франц-Адольф Мюльбах открыл свою мастерскую (позже знаменитую фабрику) по изготовлению роялей. Многие знатоки музыки и музыкальных инструментов, ознакомившись с роялями Мюльбаха, отмечали их превосходные качества: "звук светлый, металлический (главное условие для концертного рояля), совершенная ровность на

Дарителем стала жительница Санкт-Петербурга Е. В. Павлович. Она и поведала о том, что рояль многие годы принадлежал семье потомственных жителей "Северной Пальмиры". И по преданию, инструмент передал в семью сам Михаил Балакирев, русский композитор, руководитель "Могучей кучки". Рояль пережил революцию, блокаду.

После реставрации инструмент будет радовать гостей музея прекрасной музыкой.