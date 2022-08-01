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Столетний дом в Нижнетавдинском районе восстановили волонтеры "Том Сойер феста"

Общество, 11:44 22 августа 2022

группа "Том Сойер Фест-Новотроицкое (Тюменская область)" во ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест-Новотроицкое (Тюменская область)" во ВКонтакте

Первый сезон сохранения исторической среды "Том Сойер фест" завершается в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района. Добровольцы восстановили дом 1924 года постройки по адресу ул. Советская, 18. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал координатор фестиваля Александр Рыков.

"Волонтеры, в основном это были подростки и молодежь, обновили ворота, веранду, оконные наличники, подправили один из углов дома, чтобы тот перестал проседать. На ворота повесили табличку с улицей и номером дома с подсветкой", - сообщил он.

Хозяйке восстановленного дома Надежде Распоповой 82 года, она участвует в художественной самодеятельности, является старостой часовни во имя Святого Духа.

"Я очень благодарна волонтерам за их труд. Каждый день они в движении, и я стараюсь не отставать. Не могу сидеть на месте, когда другие работают. Просто не верится, что сейчас мой дом так выглядит", - поделилась Надежда Михайловна.

Расходные материалы и другие необходимые для восстановления дома инструменты предоставили партнеры проекта — федеральные компании, местные предприниматели.

23 августа в 14 часов состоится торжественное закрытие первого сезона фестиваля "Том Сойер фест" в Новотроицком. Волонтерам вручат благодарственные письма и подарки.

В планах у Александра Рыкова на следующий сезон — взяться за восстановление старинного двухэтажного дома по ул. Дзержинского, 28 либо еще одного дома на ул. Советской, построенного около века назад.

Влада Нерадовская

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# история , Том Сойер фест

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