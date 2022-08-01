Водитель заплатит работодателю более 600 тысяч за поврежденный грузовик

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Около 650 тыс. рублей заплатит работодателю водитель самосвала, повредивший грузовик в районе Федоровского месторождения Сургутского района, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов гражданского дела, в 2021 года водитель заключил с предпринимателем договор на оказание транспортных услуг для работ в карьере на территории Югры. За работником был закреплен самосвал МАН.

15 июня водитель при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и раздавил кабину стоявшего в карьере автомобиля МАН другой организации. Обошлось без жертв, виновника происшествия привлекли к административной ответственности.

Страховая компания направила предпринимателю претензию о возмещении части ущерба на сумму в 645 тыс. 416 рублей, и он перечислил деньги на восстановительный ремонт. Водитель признал свою вину и обязался в досудебном порядке рассчитаться с работодателем, о чем написал расписку.

Однако вскоре мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Предприниматель обратился в суд.

Сладковский районный суд удовлетворил исковые требования индивидуального предпринимателя о взыскании ущерба в порядке регресса.