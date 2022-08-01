В состав юношеского оркестра Юрия Башмета вошли четыре тюменки

| Фото: страница Елизаветы Полуяновой во ВКонтакте https://vk.com/evreiskaya_sila | Фото: страница Елизаветы Полуяновой во ВКонтакте https://vk.com/evreiskaya_sila

Четыре тюменки вошли в основной состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Это виолончелистки Елизавета Полуянова, Ульяна Серебрякова и Василина Химей и скрипачка Ясмин Кажгалиева.

Все девушки — выпускницы тюменской школы № 73 "Лира". Они успешно прошли прослушивание в два этапа — исполнили сольные программы, продемонстрировали умение чтения с листа и показали навык работы в оркестровой группе.

Отборочные туры проходят во всех федеральных округах раз в два года, в прослушиваниях участвуют студенты ведущих музыкальных институтов и ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ от 10 лет до 21 года.

Оркестр подготовил большое количество профессиональных музыкантов, помог юным исполнителям получить бесценный опыт в действующем гастролирующем профессиональном коллективе.