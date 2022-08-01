В Тюмени очевидцы помогли женщине, которая потеряла сознание в лифте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожилая женщина потеряла сознание в лифте днем 21 августа. Очевидцы происшествия оказали ей первую помощь - донесли пенсионерку до квартиры и передали родственникам, котоыре предприняли все меры для улучшения самочувствия женщины.

Как сообщает областная станция скорой помощи, 67-летняя пациентка пожаловалась на слабость и головокружение. После исключения жизнеугрожающих состояний, травм ее доставили в Областную клиническую больницу №1.

Фельдшер скорой медицинской помощи Алима Шохмагамедова пояснила, что обморок – это внезапная непродолжительная потеря сознания, которая наступает из-за нарушений поступления крови в головной мозг и нехватки кислорода. Длится такое состояние от нескольких секунд до нескольких минут, после чего человек обычно приходит в себя.

Медик назвала наиболее частые причины, которые вызывают обморок: стресс, жара, недостаток воздуха в помещении и другие.

Всего за минувшие выходные, с 20 по 21 августа, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 78 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 547 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 510 пациентов.