Тюменцы могут оплатить маткапиталом услуги частных детсадов и школ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявления на оплату материнским капиталом услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, начал рассматривать Пенсионный фонд с 15 августа. Оплатить обучение капиталом можно при двух условиях, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Тюменской области.

Во-первых, это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдет. Во-вторых, у предпринимателя должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Родители теперь также могут оплатить маткапиталом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Раньше оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа: само заявление и заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Отправить заявление можно и через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда.

В Тюменской области с момента запуска программы на оплату детских садов и школ было выделено свыше 127,6 млн рублей.