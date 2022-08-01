Тюменский борец привез золото всероссийской спартакиады из Казани
| Фото: департамент спорта Тюменской области
Золото с первой всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов привез тюменский борец греко-римского стиля Сергей Кутузов. Как сообщает департамент спорта Тюменской области, соревнования проходят в Казани.
За выход в финал тюменец боролся с Абуязидом Манциговым и выиграл со счетом 7:5. А в финале его соперником стал Адлет Тюлюбаев.
23 и 24 августа в Казани за награды поборются 13 тюменских дзюдоистов. В общей сложности тюменцы выступят в 11 видах спорта, впереди плавание, бокс, легкая атлетика, гребной слалом и скалолазание.